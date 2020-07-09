Названа причина смерти пропавшего мэра Сеула

Мэр Сеула Пак Вон Сун, найденный мертвым в четверг, мог покончить собой, заявил официальный представитель полиции Южной Кореи.

Точную причину гибели мэра города установят в ходе вскрытия, передает ТАСС сообщение правоохранителей.

Тело высокопоставленного чиновника нашли в парке Пугаксан в центре Сеула. Поиски мэра продолжались семь часов, в них участвовали собаки, специальные беспилотники и несколько сотен полицейских.

СМИ связали смерть градоначальника с возможными обвинениями в сексуальных домогательствах. Газета «Хангук кенчжэ» сообщила, что бывшая подчиненная мэра подала на него заявление в полицию. По этим данным, домогательства от Пак Вон Суна она терпела с 2017 года.

Ранее СМИ сообщали, что тело Пака Вон Суна найдено, однако полиция Южной Кореи опровергла эти сведения.

Полицейские начали поиск Пак Вон Суна после того, как о его пропаже заявила дочь. По ее словам, мужчина «покинул дом четыре или пять часов назад, оставив записку, похожую на завещание».