Полиция начала поиски пропавшего мэра Сеула

Полиция ведет поиски мэра Сеула Пак Вон Суна, объявленного пропавшим, сообщило агентство Ренхап.

Поиски начались после того, как дочь мэра обратилась в полицию, указав, что он «покинул дом четыре или пять часов назад, оставив записку, похожую на завещание. Его телефон в настоящее время отключен», передает ТАСС.

Полиция задействовала служебных собак и беспилотники.

64-летний юрист Пак Вон Сун занимает пост мэра Сеула с 2011 года. В качестве главы столичной администрации Пак Вон Сун принял меры по благоустройству города, препятствовал забастовкам таксистов и водителей автобусов.