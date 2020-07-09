Найдено тело мэра Сеула

Тело пропавшего мэра Сеула Пака Вон Суна найдено, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителя полиции Южной Кореи.

Тело главы города нашли в сеульском парке Пугаксан, передает ТАСС со ссылкой на сообщение агентства. Других подробностей не сообщается.

Ранее СМИ сообщали о том, что тело Пака Вон Суна найдено, однако полиция Южной Кореи опровергла эти сведения.

Полицейские начали поиск Пак Вон Суна после того, как о его пропаже заявила дочь. По ее словам, мужчина «покинул дом четыре или пять часов назад, оставив записку, похожую на завещание».