Отчуждение территорий России предложили приравнять к экстремизму

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в среду сообщил о внесении в нижнюю палату законопроекта о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.

«Сегодня в Государственную думу вносится пакетный проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», – передает ТАСС слова Крашенинникова.

Предлагается уточнить терминологию данного закона, который сейчас относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности.

«Предлагается дополнить абзац второй пункта 1 статьи 1, указав, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории. Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации», – пояснил Крашенинников, занимающий также пост сопредседателя по подготовке изменений в основной закон страны.

По его словам, срок лишения свободы за нарушение территориальной целостности России может составить от шести до десяти лет, проект соответствующего закона направлен на отзыв в правительство. Соответствующие поправки подготовлены с целью дальнейшего закрепления новых норм Конституции, согласно которым не допускаются действия, направленные на отчуждение российских территорий.

«Поскольку в Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить уголовный кодекс новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от шести до десяти лет», – сказал Крашенинников.

Он также заявил, что наказание за призывы против территориальной целостности будет предусматривать штрафы вплоть до 300 тыс. рублей. «Если же публичные призывы совершены впервые, то лицу будет грозить административная ответственность. Наказание закрепляется в виде штрафа: для граждан – от 30 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц – от 60 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тыс. рублей», – отметил он, передает РИА «Новости».

При этом повышенные размеры административных штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, сети интернет либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей. Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры, с дальнейшим рассмотрением дел в районных судах.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что поправки к Конституции в части запрета на отчуждение территорий страны важны сразу для нескольких регионов России.