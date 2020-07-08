Отчуждение территорий России предложили приравнять к экстремизму

Взгляд
8 июля, среда  |  Последнее обновление — 11:20  |  vz.ru
Разделы

Курс рубля начал вести себя парадоксально

Причины ослабления рубля не внешние, а внутренниеФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российская валюта оказалась в числе наиболее упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время? Подробности...
Перейти а раздел…

Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
Перейти а раздел…

Иван Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки

Иван Сафронов неожиданно для самого себя оказался за решеткойФото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
Громкий шпионский скандал на этот раз затронул известного в журналистских кругах человека – бывшего журналиста, а ныне советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Его задержание вызвало волну вопросов и даже возмущения его бывших коллег. Чем мог Сафронов привлечь внимание контрразведки? Подробности...
Перейти а раздел…

Ссора с Китаем способна похоронить мечты Трампа

«На прошлой неделе я неоднократно упоминал этого политикана. Я больше не хочу тратить время»Фото: WU HONG/АР/ТАСС
Официальный представитель МИД Китая крайне резко высказался в адрес главы Госдепа США, что повлекло за собой дипломатический скандал, но может навлечь и бурю. По сути это было хамством, которого не терпят великие державы. Пекин сильно рискует, но нельзя исключать, что там выбрали такой тон намеренно. Цель китайцев − не допустить переизбрания Трампа на второй срок. Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Гомосексуализм как высшая стадия империализма

Алексей Алешковский, сценарист
Отношение к правам секс-меньшинств проходит пять традиционных стадий: отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Но в самых прогрессивных обществах мы можем обнаружить и шестую стадию: пропаганды. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Навальный шлет привет из «святых 90-х»

Максим Соколов, публицист
В 90-е была процветающая профессия политтехнолога, построенная по принципу «Весенний день год кормит». Политтехнолог выезжал в регион, поднимал предвыборные бюджеты, день голосования проходил, после чего с богатыми (или уж какими есть) трофеями отправлялся отдыхать от трудов праведных. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Цивилизация Ковчега против цивилизации Потопа

Владимир Можегов, публицист
Английская, Французская, Русская революции XVII-XX веков. стали моментами катастрофического распада тысячелетней греко-римской цивилизации. На примере последних событий в Америке и Европе мы видим почти полную ее гибель. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
    Перейти а раздел…

    Китай нахамил США

    Шесть соборов, менявших веру

    Глава Китая поборол главного врага

      Перейти а раздел…

      На российских пляжах заканчиваются свободные места

      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
      Подробности...

      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
      Подробности...
      Обсуждение: 11 комментариев

      Россия проголосовала за поправки в Конституцию

      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
          • Да

          • Нет

          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

          Как вы восприняли сообщение о том, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП?
          • С гневом

          • С разочарованием

          • С пониманием

          • С радостью

          • С иными чувствами (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В России подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса
              Путину предложили поменять дату празднования Дня РоссииРоссия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию по СирииКитай потребовал от США продлить действие договора СНВ-3Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после ДТП
              Выяснилось, на какую страну, по версии следствия, работал Иван СафроновВ Киеве задержали «куратора ДНР по линии ГРУ»Пентагон похвастался успешным «сдерживанием» РоссииВ результате протестов в Белграде пострадали 43 полицейских
              Отчуждение территорий России предложили приравнять к экстремизмуТимошенко поведала о «жестоком обмане» украинцевВ деле о золоте скифов поставили под сомнение объективность судьи суда АмстердамаСтало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ

              Главная тема


              Курс рубля начал вести себя парадоксально

              громкое дело


              Адвокат Сафронова заявил об отсутствии доказательств вины подзащитного

              «будем счастливы»


              Китай назвал условие присоединения к переговорам России и США по разоружению

              61-летний музыкант


              У сооснователя группы «Чайф» обнаружили коронавирус

              Видео

              антисемитские высказывания


              Хинштейн отреагировал на пост Навального о евреях

              «у Киева нет плана»


              В Москве объяснили «безумную» идею Украины о миротворцах ОБСЕ в Донбассе

              военная теория


              Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

              экспорт газа


              Газпрому больше некуда спешить с достройкой «Северного потока – 2»

              конец игры


              Геворг Мирзаян: Каким будет мир без лидерства США

              Коллективно несчастные


              Алексей Алешковский: Когда говорит травма, разум молчит

              рынок газа


              Глеб Простаков: Давлением на «Северный поток – 2» США ставят ЕС перед выбором

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?

              Отчуждение территорий России предложили приравнять к экстремизму

              8 июля 2020, 10:40

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в среду сообщил о внесении в нижнюю палату законопроекта о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.

              «Сегодня в Государственную думу вносится пакетный проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», – передает ТАСС слова Крашенинникова.

              Предлагается уточнить терминологию данного закона, который сейчас относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности.

              «Предлагается дополнить абзац второй пункта 1 статьи 1, указав, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории. Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации», – пояснил Крашенинников, занимающий также пост сопредседателя по подготовке изменений в основной закон страны.

              По его словам, срок лишения свободы за нарушение территориальной целостности России может составить от шести до десяти лет, проект соответствующего закона направлен на отзыв в правительство. Соответствующие поправки подготовлены с целью дальнейшего закрепления новых норм Конституции, согласно которым не допускаются действия, направленные на отчуждение российских территорий.

              «Поскольку в Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить уголовный кодекс новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от шести до десяти лет», – сказал Крашенинников. 

              Он также заявил, что наказание за призывы против территориальной целостности будет предусматривать штрафы вплоть до 300 тыс. рублей. «Если же публичные призывы совершены впервые, то лицу будет грозить административная ответственность. Наказание закрепляется в виде штрафа: для граждан – от 30 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц – от 60 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тыс. рублей», – отметил он, передает РИА «Новости».

              При этом повышенные размеры административных штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, сети интернет либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей. Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры, с дальнейшим рассмотрением дел в районных судах.

              Ранее президент Владимир Путин заявил, что поправки к Конституции в части запрета на отчуждение территорий страны важны сразу для нескольких регионов России.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............