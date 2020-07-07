Японский финансист объяснил стабильность российской экономики в период пандемии

Российская экономика в условиях пандемии показала стабильность, эпидемия не стала большим ударом для России, заявил японский финансист, генеральный партнер инвестиционной компании UMJ Юсукэ Оцубо.

Он написал статью для JB Press, где объяснил способность экономики РФ сопротивляться шокам. По его словам, России в этом помогла «закалка» после введения западных санкций, передает телеканал «360».

Оцубо заявил, что эксперты ждали более серьезного удара по российской экономике. Падение цен на нефть немного затормозило экономический рост, но остановки российского экспорта не произошло. Удалось обойтись и без других последствий.

По его мнению, Москва не очень зависима от нефти. За предыдущие кризисы ей удалось создать мощный производственный потенциал.

«Уже в июне, как только экономическая активность в стране была частично восстановлена, по сравнению с апрелем-маем ожидается существенный прирост позитивной динамики. Она может практически свести на нет предыдущие потери», – подчеркнул финансист.

Американские и европейские инвесторы также отметили высокую устойчивость российской экономики к последствиям мировой эпидемии, отметил он.

Японский эксперт считает, что Россия выстояла, так как у нее есть опыт жизни под санкциями. Россия из-за ограничений нарастила свое производство и стала мощной сельскохозяйственной державой.

Оцубо полагает, что страна сможет справиться со сложностями благодаря развитию внутреннего туризма, помощи правительства. Также у Москвы есть подушка безопасности – миллиарды в Фонде национального благосостояния. Кроме того, финансист назвал Россию привлекательной для инвестиций.

Напомним, в конце июня в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы сообщили, что уровень деловой активности столичных предприятий превысил показатели до введения ограничений из-за пандемии коронавируса.