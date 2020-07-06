Адвокат Ефремова заявил о наличии доказательств невиновности актера

Представляющий интересы Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев заявил в интервью телеканалу «Россия-24» о наличии доказательств невиновности актера.

«Задача адвоката собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал подождать – вину всегда признать успеем», – приводит слова Пашаева ТАСС.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



По мнению адвоката, теперь дело суда – дать оценку собранных доказательств. «Если мы поймем в суде, что наши доказательства не обоснованы и не имеют юридической оценки и силы, конечно, мы будем признавать свою вину и будем приносить свои извинения», – добавил Пашаев.

В свою очередь адвокат Александр Добровинский, представляющий семью погибшего в автоаварии Сергея Захарова, сообщил, что начало ознакомления с материалами дела было назначено на 7 июля, но следователь отменил эту встречу, передает РИА «Новости».

«Будет так называемая 216 статья, это когда потерпевший с представителем должны знакомиться с материалами дела, это должно было начаться во вторник 7 июля, но по каким-то причинам следователь отменил эту встречу, я думаю, что ближайшее время мы будем знакомиться с делом», – заявил Добровинский в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что при аналогичных обстоятельствах в 1998 году погиб двоюродный брат Захарова, тогда виновник избежал наказания. По словам адвоката, семья несколько раз появилась на телевидении и упомянула, что не хочет повторения этой истории, после чего получила «каскад гадостей в свой адрес».

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

В понедельник Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев обнародовал результаты экспертизы по делу о ДТП, а также в комментарии газете ВЗГЛЯД дал прогноз относительно приговора Ефремову.

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