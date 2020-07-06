Спрогнозирован самый глубокий за 11 лет спад ВВП России

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6 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:38  |  vz.ru
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Коронавирус портит жизнь западным авиагигантам

Boeing прекращает выпуск своего легендарного двухпалубного самолета Boeing 747Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Сразу два крупнейших пассажирских лайнера – Boeing 747 и Airbus 380 – уходят в историю. Этих гигантов подкосил не только коронакризис, но и ряд общих тенденций в развитии пассажирских авиаперевозок. Что касается коронавируса, то он как раз дает неожиданный шанс российской авиационной промышленности, в том числе ее новейшим проектам. Подробности...
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Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину

Управленческая элита народной республики состоит в том числе из людей, которые прошли через тяжелую и кровавую войнуФото: denis-pushilin.ru
Вероятность возвращения Донбасса в состав Украины равна нулю. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин, подчеркнув, что жители народной республики связывают свое будущее исключительно с Россией. Означает ли это, что идея Минских соглашений себя окончательно исчерпала? Если так, какая судьба ожидает Донбасс, раз уж президент Украины, в свою очередь, отказался реагировать на «требования России»?  Подробности...
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Русская деревня избавилась от повального пьянства

Подобные сцены в российских деревнях можно увидеть теперь все режеФото: Виктор Драчев/ТАСС
Вечная, казалось бы, проблема русского села – беспробудное употребление алкоголя – уходит в прошлое. И хотя некоторые фермеры все еще жалуются на запои трактористов и механизаторов, наблюдения и статистика говорят о резком уменьшении потребления алкоголя в деревне. Почему такое произошло и как на это повлияли крупные агрохолдинги? Подробности...
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Русские неправильно понимают американский расизм

У американцев есть обоснованные причины для борьбы с «конфедераткой»Фото: Matt Stone/Courier Journal/Imagn
Content Services/Reuters
«Монументопад» и другие уродливые проявления политической борьбы в США спровоцировали множество сетевых дискуссий между россиянами и американцами, в ходе которых сограждане Дональда Трампа активно обвиняют наших соотечественников в расизме. Где находится та грань, перейдя за которую критик американской «культурной революции» действительно становится расистом? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Зачем японцы напали на Перл-Харбор

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 5 июля 1940 года, американцы в очередной раз стукнули кулаком по столу, заблокировав японский импорт в свою страну. А вся цепочка событий привела Японию к большой войне и выжженным городам. Как же японцы до такого докатились? Подробности...

США платили за убийства советских военнослужащих

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В 1987 году совокупное американо-саудовское финансирование афганских моджахедов достигло 1 млрд долларов США. А потери советских войск в Афганистане исчислялись тысячами солдат и офицеров. Их убивали фактически на деньги Соединенных Штатов Америки. Подробности...
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Безвольным тюфяком сейчас быть модно

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поп-психология в массы, поп-психология, которую несут эйчары, блогеры, фитнес-тренеры, психологи-недоучки – тренд. Иметь «диагноз» становится в чем-то даже престижно. Подробности...
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      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
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      Россия проголосовала за поправки в Конституцию

      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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      Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату

      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
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              Спрогнозирован самый глубокий за 11 лет спад ВВП России

                 6 июля 2020, 12:44
              Фото: SHAWN THEW/EPA/ТАСС
              Текст: Александра Юдина

              Версия для печати  •
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              Ожидаемое Всемирным банком снижение ВВП России на 6% в 2020 году на фоне коронавируса станет самым глубоким за последние 11 лет, заявил главный экономист ВБ по России Aпурва Санги.

              «Снижение ВВП на 6%, которое мы прогнозируем на этот год, – это самая низкая динамика за 11 лет. Это наш базовый сценарий», – передает РИА «Новости» его слова.

              В июне Всемирный банк из-за скачка заболеваемости COVID-19 и падения цен на нефть ухудшил прогноз по спаду экономики России в текущем году до 6% с ожидавшегося в апреле снижения на 1%.

              «Мы прогнозируем рост экономики в течение следующих лет, это 2,7% в 2021 году и 3,1% в 2022 году», – добавил Санги.

              Согласно докладу ВБ, опубликованному в понедельник, по итогам 2020 года совокупное потребление домохозяйств в РФ сократится на 4,9%, а валовые инвестиции в основной капитал – на 8%.

              «В апреле-мае 2020 года отрицательный рост отразился на многих секторах: в обрабатывающем секторе сокращение составит за этот период 8,6%; добыча полезных ископаемых упадет на 8,4%, что приведет к быстрому сокращению промышленного производства; а транспортный сектор испытает сокращение на 7,7% в результате падения объемов торговли с начала года», – прогнозируют экономисты банка.

              Согласно последнему публично озвученному прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2020 году на фоне ограничительных мер в связи с коронавирусом снизится на 5%, а в 2021 году вырастет на 2,8%. Однако этот прогноз пока не утвержден правительством и не приобрел статус официального. По данным СМИ, прогноз дорабатывается.

              Как отметил директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн. снижение ставки ЦБ РФ до 4,5% было очень уместным в ситуации с коронавирусом.

              Регулятор 19 июня снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет – до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. «С точки зрения монетарной политики, мы увидели снижение ставки Центробанком, считаем это очень уместной мерой в сложившихся обстоятельствах», – заявил он.

              «Рост фискального стимулирования в комбинации с монетарной политикой поможет ускорить темпы восстановления», – добавил собеседник агентства.

              Ранее сообщалось, что экономическая политика российского правительства позволила подойти к кризису из-за распространения коронавируса «в хорошей форме».

              Как заявил директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн, Россия сфокусировалась на мерах поддержки, которые «составляют почти 4% ВВП, что относительно мало по сравнению с развитыми экономиками, но на уровне стран с похожим уровнем дохода». Так, Россия потратила столько, сколько можно было, не прибегая к средствам ФНБ и не ограничивая свои возможности по поддержке экономики в будущем.


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