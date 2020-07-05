Определился победитель парламентских выборов в Сербии

Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) победила на прошедших 21 июня парламентских выборах в Сербии с результатом 60,65%, свидетельствуют окончательные данные Центризбиркома Сербии.

«На 172-м заседании, прошедшем 5 июля, Республиканская избирательная комиссия приняла Отчет об окончательных результатах выборов народных депутатов Народной скупщины (однопалатный 250-местный парламент). Результаты следующие: избирательный список «Александар Вучич – за наших детей» набрал 1 млн 953 тыс. 998 голосов, то есть 60,65% от проголосовавших избирателей и 188 мест в парламенте; избирательный список «Ивица Дачич – «Социалистическая партия Сербии», Единая Сербия – Драган Маркович Палма» набрал 334 тыс. 333 голоса, то есть 10,38% и 32 мандата; избирательный список «Александар Шапич – Победа для Сербии» набрал 123 тыс. 393 голоса, то есть 3,83%, 11 мандатов», – приводит сообщение Центризбиркома Сербии ТАСС.

Остальные 18 партий и политических движений не смогли преодолеть проходной барьер в 3%. Однако по закону о нацменьшинствах в парламент прошли представители венгерской партии «Союз воеводинских венгров» во главе с Иштваном Пастором, которые получат в парламенте девять депутатских кресел, объединенный избирательный список македонских партий, представляющих македонскую диаспору Сербии (четыре места), албанская партия «Албанская демократическая инициатива» (три места) и Партия демократического действия Санджака Сулеймана Углянина (три места). Кроме того, в парламент вошли четыре представителя малых народностей Сербии.

Примечательно, что в парламент не смогли пройти многие тяжеловесы сербской политической сцены, занимавшие серьезные позиции в сербской политике последние 20 лет. К ним относятся лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, лидер Лиги социал-демократов Воеводины Ненад Чанак, глава Либерально-демократической партии Чедомир Йованович.

Голосование прошло на 8 тыс. 433 избирательных участках в условиях жестких санитарных ограничений в связи с эпидемией коронавируса. Явка на выборах 21 июня и прошедшем повторном голосовании на 234 избирательных участках 1 июля составила 48,93%.

Ранее президент Сербии Александр Вучич провозгласил победу правящей Сербской прогрессивной партии на выборах в парламент.