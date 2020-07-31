Минск направил Москве ноту

Министерство иностранных дел Белоруссии просит российскую сторону внести ясность в ситуацию, сложившуюся на границе двух государств, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.

«МИД направлена соответствующая нота российской стороне с просьбой прояснить ситуацию и уточнить, действительно ли изменен порядок пересечения границы», – сказал дипломат, слова которого приводит портал tut.by.

В пятницу на трассе Е-30/М-1 на российско-белорусской границе образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей. Очевидцы говорят о восстановлении полноценного пограничного режима.

30 июля пограничники Белоруссии усилили оперативное прикрытие границы и пограничный режим. Такая мера была принята после того, как в республике задержали 33 россиян, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в России «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

Москва потребовала «незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к российским гражданам», а также «прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций». В ведомстве подчеркивали, что события, связанные с задержанием россиян, трактуются белорусской стороной «одиозно».

В Кремле, комментируя то, что задержанные под Минском россияне были похоже одеты и не употребляли алкоголь, отметили, что на территории России есть много непьющих белорусов, которые носят похожую одежду, однако это не делает их нарушителями закона.