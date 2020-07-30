Китай предупредил о последствиях отказа сотрудничать с Huawei в сфере 5G

Мобильная сеть 5G в странах, отказывающихся от использования оборудования компании Huawei, будет отставать в техническом плане на несколько лет, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Ни в одной стране не было представлено доказательств того, что технология компании Huawei представляют угрозу безопасности или шпионажа», – передает РИА «Новости» его слова.

Посол также отметил, что Huawei является мировым лидером в области сетевых технологий 5G и имеет более 3 тыс. базовых патентов.

«Если Америка, Европа и другие страны отказываются от использования оборудования компании Huawei, их индустрия 5G будет отставать на несколько лет. Даже если они не используют оборудование Huawei, они не смогут обойти запатентованную технологию Huawei», – добавил он.

Напомним, что 19 мая министерство торговли США внесло Huawei в черный список иностранных компаний, с которыми американским фирмам запрещается вести торговлю. А позднее США пригрозили Бразилии «последствиями» за сотрудничество с Huawei.

Российский IT-эксперт Николай Добровольский, в свою очередь, заявил, что сеть пятого поколения поможет мегаполисам России работать по концепции «Умный город», за счет работы большого количества девайсов, раскиданных по улицам, в единой информационной системе.