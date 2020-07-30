Названы грозящие задержанным в Белоруссии россиянам сроки

Задержанным в Белоруссии россиянам может грозить наказание в виде лишения свободы до 20 лет, считает белорусский адвокат Александр Пыльченко.

Пыльченко заявил, что «если речь идет о возбуждении уголовного дела в связи с подготовкой терактов, то это могут быть преступления, предусмотренные статьями 124 («Акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации»), 126 («Акт международного терроризма»), либо 289 («Акт терроризма») Уголовного кодекса Белоруссии», передает РИА «Новости».

«Исходя из риторики выступающих лиц, наиболее вероятным представляется возбуждение дела по статье 289 УК, диспозиция которой описывает следующие действия – «совершение взрыва, поджога, затопления, иных деяний общеопасным способом либо создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, либо устрашения населения, либо дестабилизации общественного порядка (акт терроризма)», – добавил адвокат.

Также «речь может идти о приготовлении к преступлению группой лиц по предварительному сговору, что квалифицируется по части второй указанной статьи, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет».

Кроме того, есть и третья часть статьи с более тяжким наказанием – лишением свободы на срок от десяти до 20 лет, пожизненным заключением или смертной казнью.

Однако «нет оснований считать, что по третьей части возбуждено дело», так как «преступление должно быть совершено организованной группой либо с применением объектов использования атомной энергии, либо с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных, химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека».

Напомним, накануне в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Минск подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Также белорусская сторона завила о подготовке в России «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что в их числе есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины.

После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву.

В четверг в МИД Белоруссии прошли встречи с главами дипмиссий России и Украины.