Названы грозящие задержанным в Белоруссии россиянам сроки

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30 июля, четверг  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
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Пророчества краха доллара получили новое обоснование

Дела у доллара действительно идут не очень хорошо Christian Ohde/imageBROKER<br>/Global Look Press
Худший месяц для обесценившейся американской валюты породил разговоры о том, что эра доминирования доллара подходит к концу. Такие предупреждения дают ведущие мировые банки и экономисты. Повод для беспокойства однозначно имеется. Экономисты уверены, что раскачивают лодку, в которой сидят, сами американские власти. Неужели эра доллара заходит? И почему на курсе рубля это никак не сказывается? Подробности...
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Лукашенко вовлек в предвыборную кампанию защитников Донбасса

КГБ Белоруссии изъял у задержанных россиян паспорта, презервативы и суданские фунты Kotsnews/Instagram
В среду КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян. Все они якобы сотрудники ЧВК, прибывшие в Минск для дестабилизации обстановки. Половина из них принимала участие в боевых действиях в Донбассе на стороне непризнанных республик. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов РФ и Украины в МИД стало понятно – есть риск их выдачи Киеву. Подробности...
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Американцы готовятся сбивать российские гиперзвуковые ракеты

Действующие системы космической разведки больше не удовлетворяют США nasa.gov
Соединенные Штаты признались в острой необходимости борьбы с новыми военными возможностями России. Речь идет о космических инструментах обнаружения пусков гиперзвуковых ракет – специальных спутниках и системах обнаружения. Что на этот счет будет предпринято американцами и как обстоят дела с аналогичными системами на вооружении Российской армии? Подробности...
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Индия предлагает России построить новую геополитическую реальность

Сотрудничество России и Индии предполагает в том числе и военные аспекты Виталий Аньков/РИА Новости
Участие в очень подозрительном (по крайней мере, на первый взгляд) интеграционном процессе предлагает России один из ее важнейших партнеров – Индия. Самое опасное, о чем может идти речь в таком случае – это создание антикитайской коалиции, в которой Москва категорически не хочет участвовать. Неужели наши индийские друзья на пару с Соединенными Штатами хотят столкнуть нас лбами с китайцами? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Мягкая сила должна быть еще и умной

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В войнах будущего же для успешного продвижения вглубь территории противника с дальнейшим установлением над ней своего стратегического контроля используется… нет, не армия, а система смысловых кодов. Мишель Фуко определял это понятием эпистема. Подробности...
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Наши дети научились платить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мне казалось это несколько удивительным – покупать, когда можно взять бесплатно. Но сын отвечал просто – мне так больше нравится. Недавно болтали с коллегами-сценаристами, у которых дети помладше, подростки. И снова с некоторым удивлением и даже легким стыдом поняли, что наши дети другие. Подробности...
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Двенадцать советов для переболевших коронавирусом

Павел Данилин, политолог
Учитывая, что у меня было тяжелое течение, следует сказать, что все в целом не так плохо, как могло быть. Но и не так хорошо, как я бы хотел. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
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  • Западу

  • России

  • Никому
В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
  • В Великобританию

  • В Танзанию

  • В Турцию

  • Пока останусь в России
Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
  • Да, все требования

  • Это зависит от требований

  • Категорически нет
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    Названы грозящие задержанным в Белоруссии россиянам сроки

    30 июля 2020, 11:59

    Текст: Наталья Ануфриева

    Задержанным в Белоруссии россиянам может грозить наказание в виде лишения свободы до 20 лет, считает белорусский адвокат Александр Пыльченко.

    Пыльченко заявил, что «если речь идет о возбуждении уголовного дела в связи с подготовкой терактов, то это могут быть преступления, предусмотренные статьями 124 («Акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации»), 126 («Акт международного терроризма»), либо 289 («Акт терроризма») Уголовного кодекса Белоруссии», передает РИА «Новости».

    «Исходя из риторики выступающих лиц, наиболее вероятным представляется возбуждение дела по статье 289 УК, диспозиция которой описывает следующие действия – «совершение взрыва, поджога, затопления, иных деяний общеопасным способом либо создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, либо устрашения населения, либо дестабилизации общественного порядка (акт терроризма)», – добавил адвокат.

    Также «речь может идти о приготовлении к преступлению группой лиц по предварительному сговору, что квалифицируется по части второй указанной статьи, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет».

    Кроме того, есть и третья часть статьи с более тяжким наказанием – лишением свободы на срок от десяти до 20 лет, пожизненным заключением или смертной казнью.

    Однако «нет оснований считать, что по третьей части возбуждено дело», так как «преступление должно быть совершено организованной группой либо с применением объектов использования атомной энергии, либо с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных, химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека».

    Напомним, накануне в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Минск подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

    Также белорусская сторона завила о подготовке в России «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

    Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что в их числе есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины.

    После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву.

    В четверг в МИД Белоруссии прошли встречи с главами дипмиссий России и Украины.


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