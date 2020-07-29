Лукашенко созвал срочное совещание Совбеза Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совета безопасности республики.

Лукашенко решил провести совещание во Дворце Независимости, передает РИА «Новости».со ссылкой на соцсети.

Отмечается, что совещание связано с утренними новостями про задержание россиян в Минске из якобы частной военной компании «Вагнер».

В среду белорусские СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщили, что на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что диппредставительство запросило у компетентных органов республики данные о задержанных россиянах.