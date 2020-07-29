Названы сроки жизни коронавируса на поверхностях

Коронавирус живет на поверхности до 48 часов, но правила дезинфекции позволяют от него избавиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы провели исследование по изучению сохранения жизнедеятельности вируса на различных объектах окружающей среды, на различных поверхностях - на нержавеющей стали, на линолеуме, на стекле, на пластике, керамической плитке. И можем сегодня с уверенностью сказать, что вирус сохраняется до 48 часов. Следовательно, все наши рекомендации об обработке поверхностей крайне важно соблюдать», – приводит РИА «Новости» слова Поповой с совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России под председательством президента Владимира Путина.

Вместе с тем, добавила она, была проведена проверка того, «как работают все возможные и доступные нам сегодня дезинфектанты химические для обработки различных поверхностей». «И было показано, что все дезинфектанты – и хлорсодержащие, и спиртосодержащие, и дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых оснований – они все активны в заявленных концентрациях. То есть вирус не столь устойчив, и правила дезинфекции, которые прописаны, позволяют от него избавиться», – подчеркнула глава Роспотребнадзора.

«Как пример, что этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. И такой же эффективностью обладают хлорсодержащие дезинфеканты, которые тоже в течение нескольких десятков секунд полностью обеззараживают поверхность», – сообщила Попова.

Также Попова заявила, что есть четкая тенденция снижения ежедневных темпов прироста случаев коронавируса в России, с мая – в десять раз.

Напомним, Роспотребнадзор сообщил, что показатель заболеваемости коронавирусом в тяжелой форме в России один из самых низких в мире, он составляет около 3%.