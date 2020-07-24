МИД увидел провокацию в словах Помпео об альянсе против Китая

Вашингтон решил не просто выступать с агрессивной риторикой, а переходить к провокациям в отношении России и Китая, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что США «пошли в своих заявлениях еще дальше», и теперь «это не просто агрессивная риторика, подкрепленная не менее агрессивными действиями, но теперь это попытка спровоцировать некое столкновение в публичной сфере России и Китая», передает «Интерфакс».

«Это, я могу вас заверить, у них не получится», – подчеркнула она.

Захарова подчеркнула, что укрепление равноправного партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем является приоритетом внешней политики России. Данный курс «носит устойчивый, долгосрочный характер, отвечает задачам укрепления добрососедства и обеспечения развития» двусторонних отношений, передает РИА «Новости».

Официальный представитель МИД России также заявила, что Москва ждет представителей внешнеполитического ведомства Китая с визитом в любом случае.

Ранее сообщалось, что США собрались создать международную коалицию для противостояния Китаю. Газета ВЗГЛЯД писала о намерении американского лидера Дональда Трампа позвать Россию в антикитайскую коалицию.