Москва ответила на претензии Японии к деятельности России на Курилах

Москва не приемлет претензий Токио в отношении оборонных мероприятий на Курилах, это территория России, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы удивлены, конечно, что соответствующие положения документа не только полностью оторваны от реальности, но просто пронизаны недоверием, подозрительностью в отношении курса действий нашей страны, которые нацелены исключительно на эффективное обеспечение национальной безопасности в условиях напряженной военно-политической обстановки в АТР», – передает РИА «Новости» ее слова.

Захарова также отметила, что Россия «категорически не приемлет» претензии Токио в отношении оборонных мероприятий на Южных Курилах, именуемых в докладе «Синей книги по дипломатии» «незаконно оккупированными исконно японскими землями».

«Вновь напомню, что эти острова находятся под суверенитетом России по итогам Второй мировой войны, которые закреплены, в том числе, в уставе ООН, и мы вправе вести на них любую деятельность», – заметила официальный представитель российского МИД.

В мае МИД Японии в книге заявил о праве Токио претендовать на «северные территории». В ответ на это российский МИД сообщил, что решение Японии противоречит настрою на переговоры между странами, и предложил японцам «вернуться к реальности».

Кроме того, генсекретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что Япония не меняет своей позиции по вопросу южных Курильских островов и заключения мирного договора в связи с голосованием в России по внесению изменений в Конституцию.

Замглавы МИД Игорь Моргулов заявлял, что принятие поправок в Конституцию не скажется на совместной хозяйственной деятельности с Японией на Курильских островах.

При этом министр иностранных дел Сергей Лавров однозначно дал понять, что для заключения мирного договора с Москвой в Японии должны признать суверенитет России над Курилами, «а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное».

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