Число случаев коронавируса в мире превысило 15 млн

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Санкции США против «Северного потока – 2» заставят ЕС нарушить закон

Российские газопроводы всегда раздражали американцев Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
США сделали еще один шаг на пути введения новых санкций против «Северного потока – 2» и заодно против «Турецкого потока». Теперь их введение неизбежно. Неизвестным остается лишь одно – какой из вариантов рестрикций против российских газопроводов будет введен. Ведь под удар Америки может попасть и ЕС, которому придется выбирать – попасть под санкции США или нарушить свои законы. Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Скандал с С-400 подпортил репутацию США на мировом рынке вооружений

Новейшие американские истребители вряд ли теперь усилят ВВС ТурцииФото: Brian Jenkins/Burlington Free Press/Reuters
В истории вокруг громкого шантажа Турции Соединенными Штатами из-за российских комплексов С-400 поставлена финальная точка. Вашингтон окончательно решил судьбу истребителей F-35, сделанных по заказу Турции – они будут поставлены американским вооруженным силам. Парадокс в том, что таким образом США наказывают в первую очередь сами себя. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Чекистов и фем-активисток породил либерализм

Андрей Перла, Политолог
Русскую революцию сделали русские либералы. Чекистов и махновцев, равно как каппелевцев и барона Унгерна, все расстрельные подвалы, все сожженные деревни сделали русские либералы. Желавшие свободы и равенства, демократии и процветания. Подробности...
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Русские в социальной иерархии на Украине ниже упоротых психопатов

Александр Васильев, журналист
На этой заплатке про мнимых террористов вся украинская картина мира и держится. Потому что если вдруг признать, что в Донбассе тоже люди, которые, мягко говоря, ничем не хуже украинцев, так это на такое количество вопросов придётся отвечать самим себе. Подробности...
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Ежедневно растущая ненависть вредит решению проблемы Карабаха

Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Стычки между Арменией и Азербайджаном отбросили переговорный процесс на несколько лет. Они освежили историческую память и еще больше нагнетают и без того враждебные настроения в двух республиках. Подробности...
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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      В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              Число случаев коронавируса в мире превысило 15 млн

              22 июля 2020, 20:27

              Текст: Ксения Панькова

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              Коронавирус нового типа обнаружен более чем у 15 млн человек в мире, большая часть случаев зарегистрирована в США. Об этом стало известно из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

              По информации организации, на 22 июля коронавирус подтвержден у 15 млн 424 человек, из них 617 тыс. 832 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 млн 915 тыс. 780) приходятся на США, далее следуют Бразилия (2 млн 159 тыс. 654) и Индия (1 млн 193 тыс. 078), передает ТАСС.

              За минувшие сутки в России выявлено 5 тыс. 862 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 789 тыс. случаев заболевания.


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