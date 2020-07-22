От коронавируса умер министр правительства Свердловской области

В среду умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого выявлен коронавирус, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

«Сегодня умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус», – передает его слова РИА «Новости».

Куйвашев выразил соболезнования родным министра, отметив, что врачи сделали все возможное для Дегтярева. Министр находился на ИВЛ, однако спасти его не удалось.

Свердловская область находится на четвертом месте в России по числу заболевших коронавирусом: подтверждено 18 тыс. 484 случая, 234 – за последние сутки. 210 человек умерли.

Ранее эксперт Минздрава усомнился в завершении первой волны коронавируса.

За минувшие сутки в России выявлено 5 тыс. 862 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано более 789 тыс. случаев заболевания.