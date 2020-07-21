Эксперт оценил принятый Госдумой закон о многодневном голосовании

«Новый формат голосования способствует повышению явки и большей открытости избирательного процесса», – сказал газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте по правам человека Александр Брод, комментируя принятый Госдумой закон, который позволяет проводить голосование до трех дней.

«Опыт многодневного голосования хорошо показал себя на голосовании по поправкам к Конституции. Есть данные соцопросов, показывающих, что больше половины респондентов приняли эту новую форму», – считает член Совета при президенте по правам человека Александр Брод.

Во вторник Госдума в третьем чтении утвердила закон о голосовании в течение нескольких дней. Как сообщает ТАСС, изменения в избирательное законодательство предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах длительностью до трех дней. Решение о таком сроке проведения голосования будет принимать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум. Как в свою очередь поясняет агентство Regnum, новые нормы не коснутся выборов, которые пройдут в сентябре 2020 года.

«Судя по общению с гражданами и лидерами общественных организаций, с которыми я сотрудничал в период подготовки и проведения голосования, я отметил, что, во-первых, для людей это удобно, а во-вторых, в период пандемии мы не исключаем новые вспышки заболевания, а значит, путем «растягивания» голосования снижается нагрузка на избирательные участки», – добавил эксперт.

По поводу критики оппозиции, что якобы в период многодневного голосования можно ночью подменить бюллетени, когда нет наблюдателей, Брод отметил, что при многодневном голосовании автоматически усиливается ответственность, которая накладывается на избирательные комиссии и наблюдателей. «Должна действовать четкая система хранения бюллетеней. При этом роль общественных наблюдателей повышается», –пояснил он.

Также эксперт подчеркнул, что многодневное голосование способствует повышению явки и большей открытости избирательного процесса. Это подтверждается зарубежным опытом, заключил Брод.

Из документа следует: если выборы будут проводиться в течение нескольких дней, то будет отменено досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям. Исключение будет сделано для голосования на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в плавании, на полярных станциях. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

Решение о голосовании в течение нескольких дней может быть принято только в течение 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума и затем не подлежит пересмотру.