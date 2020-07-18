Склад картона загорелся в подмосковных Мытищах

В подмосковных Мытищах загорелся склад картона, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по адресу: город Мытищи, Красная горка, улица Промышленная, владение 4, строение 1 поступила в 03.57, передает ТАСС.

«Пожар на складе картона. По предварительной информации, площадь пожара составляет 7,5 тыс. кв. метров», – сказали в пресс-службе.

Напомним, в среду пожар произошел на обувном складе в городе Долгопрудный.

Кроме того, 30 июня на юго-востоке Москвы загорелся склад с автозапчастями.