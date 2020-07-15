Опубликовано видео крупного пожара в подмосковном Долгопрудном

На обувном складе в городе Долгопрудный Московской области произошел пожар, кровля обрушилась на площади 6,5 тыс. кв. м, сообщает МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 22.00 мск. Пожар охватил весь склад, ему был присвоен второй (повышенный) ранг сложности, передает ТАСС.

Как сообщает МЧС, в 22.44 мск «произошло обрушение кровли по всей площади здания». По предварительным данным, пострадавших нет.

Для борьбы с огнем привлекли свыше 70 человек и 20 единиц техники.

В 00.10 пожар был локализован на площади 4,5 тыс. кв. м.

В 01.56 объявлена ликвидация открытого горения.

Замначальника подмосковного ГУ МЧС России Вадим Андямов сообщил, что «тушение пожара осложняется высокогорючими материалами, которые находятся внутри, предположительно обувью, и сильным ветром».