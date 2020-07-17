Курс доллара вырос до 72 рублей

Курс доллара на валютных торгах Московской биржи поднялся на 0,66% к уровню предыдущего дня на 18.00 мск, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс достиг отметки в 72 рубля, в последний раз такое соотношение наблюдалось 7 июня 2020 года, передает ТАСС.

Утром в пятницу стоимость нефти утром опускалась до 43,23 доллара за баррель по марке Brent.