Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 4 копейки – до 71,57 рубля, курс евро поднялся на 2 копейки – до 81,51 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 43,23 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».