Киркоров рассказал об отношениях с Пугачевой после развода

Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с певицей и композитором Аллой Пугачевой, на которой он был женат.

Киркоров сказал, что теперь «отношений никаких нет», также нет и дружбы между домами. Иная ситуация, по мнению артиста, была бы странной, передает «Комсомольская правда».

«Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить», – добавил он.

Артист также заметил, что безответно подписан на бывшую жену в соцсетях.

Ранее Киркоров во время визита на фестиваль «Славянский базар» в Витебске раскрыл подробности своей личной жизни и пообещал когда-нибудь рассказать о своем сексуальном опыте, от которого у всех «зашевелятся волосы».