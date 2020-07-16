В Германии призвали доказать России свою обороноспособность

Берлин должен показать Москве, что Германия способна защитить себя, заявила немецкий министр обороны Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Zeit.

Глава ведомства сообщила, что ее заботят вопросы о том, какие угрозы Германию ждут в будущем, передает РИА «Новости».

Она отметила, что после холодной войны начались конфликты с США и Китаем, они ставят европейцев перед вопросом о том, что они готовы сделать для защиты своих ценностей и образа жизни.

«Если мы хотим заявлять о себе как о европейцах, мы можем сделать это только вместе. Это ожидается от руководства Германии, и не только как от экономической державы. Речь идет о коллективной обороне (...), в конце концов, о том, хотим ли мы активно формировать глобальный порядок», – сказала Крамп-Карренбауэр.

Она добавила, что руководство России отстаивает свои интересы «очень агрессивно». Говоря о Крыме, глава ведомства добавила, что Москва якобы пренебрегает «правом других стран на самоопределение», это «несовместимо с нашим послевоенным порядком и нашими ценностями».

«Нам нужно разумное соседство с Россией. (...) В то же время мы должны противопоставлять притязаниям нынешнего руководства России ясную позицию: мы обороноспособны и при сомнительных обстоятельствах готовы себя защищать», – сказала министр.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.