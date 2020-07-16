Алиев назначил нового главу МИД Азербайджана

Взгляд
16 июля, четверг  |  Последнее обновление — 15:44  |  vz.ru
Разделы

Америка запугивает инвесторов «Северного потока – 2»

Стойкость России по «Северному потоку – 2» разозлила СШАФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Убирайтесь немедленно или будут последствия». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео обратился к инвесторам «Северного потока – 2» и второй очереди «Турецкого потока». В противном случае они попадут под американские санкции. Испугают ли эти угрозы европейских партнеров Газпрома и решатся ли США на введение против них жестких экономических мер?  Подробности...
Перейти а раздел…

Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
Перейти а раздел…

Минобороны провело спецоперацию для снабжения водой Симферополя

Военные строители сделали свою работу в кратчайшие срокиФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Срочную и крайне важную работу выполнили в Крыму несколько сотен военнослужащих – буквально в считанные дни был построен трубопровод, благодаря которому будет решена проблема водоснабжения Симферополя. Как устроены подразделения, которым было поручено выполнение этой задачи, и каким образом они выполняли свою работу под блокадным Ленинградом и в Афганистане? Подробности...
Перейти а раздел…

Украинские радикалы за деньги ведут «охоту на вату»

Сторонников Шария физически унижают и избивают на Украине – да еще платят за это деньгиФото: кадр из видео
Массовое политическое насилие на Украине вышло на новый виток. В стране разгорается так называемое сафари, она же акция «Опусти вату» – иначе говоря, охота с целью избиения сторонников партии Анатолия Шария. Кто уже стал жертвой этих актов насилия, кто их организовал – и почему украинское государство фактически одобряет творящийся в стране произвол? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

Тимур Шерзад, журналист
Разразившаяся на обломках Российской империи Гражданская война стала лебединой песней конницы – мир моторов и пулеметов свел ее значение на нет. Но 100 лет назад, 16 июля 1920-го, красные создали уже вторую конную армию. Подробности...

Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину

Елена Кондратьева, журналист
Либеральный обком постановил считать харассмент «милым чудачеством», если его практикуют оппозиционеры. Где у Слуцкого – насилие, там у Лобкова, Простакова, Яшина, Колпакова и прочих Волковых – проявление любви, поиск взаимности или максимум неудачная шутка. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Интересы России и Чехии прямо пересекаются в военной области

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Дело Ивана Сафронова высветило, что у Чехии, помимо работы в рамках ЕС и НАТО, вполне могли быть собственные основания исследовать российские военные поставки в Африку и на Ближний Восток. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Новая война в Закавказье

    Главным врагом Лукашенко стал он сам

    Поляки выбрали русофобию

      Перейти а раздел…

      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
      Подробности...

      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
      Подробности...

      Зоопарки мира открываются после снятия карантина

      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Как вы поступите, если станете свидетелем секса в общественном месте?
          • Вызову полицию

          • Пресеку нарушение сам

          • Пройду мимо

          Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?
          • Азербайджан

          • Армению

          • Ни одну из сторон

          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
              НОВОСТЬ ЧАСА:Арест Сафронова признан законным
              Закладку боевых кораблей в Керчи с участием Путина перенесли«МиГ» и «Сухой» вместе создадут истребитель шестого поколенияКрымские экологи указали на виновных в смерти детенышей дельфиновБритания анонсировала публикацию доклада о «вмешательстве» России
              Россияне смогут бесплатно получить участок в АрктикеПротив судьи Краснодарского края возбудили дело за взятку в 1 млн рублейУкраинский депутат вызвала коллегу на «дуэль» по русскому языкуПознер сказал, с чем у него ассоциируется Россия
              Адвоката Сафронова удалили из процесса после отказа от подписки о неразглашенииПесков оценил желание Трампа встретиться с Путиным в Нью-ЙоркеВ Германии призвали ЕС создать защиту от расширения санкций США против «Северного потока – 2»Подбиравший суррогатную мать для Пугачевой и Галкина задержан за торговлю детьми

              Главная тема


              Украинские радикалы за деньги ведут «охоту на вату»

              завоеватель Сибири


              Установка памятника Ермаку в Тобольске вызвала протесты

              «российская дезинформация»


              Пранкер Вован оценил реакцию МИД Польши на звонок Дуде

              президент СССР


              Горбачев ответил Пушкову на обвинение в «геополитической капитуляции»

              Видео

              южный кавказ


              Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

              «врачи-вредители»


              России срочно нужен новый закон для защиты детей

              «черный лебедь»


              Место белорусского Батьки может занять незнакомка

              угрозы санкций


              Америка запугивает инвесторов «Северного потока – 2»

              Дружба народов


              Герман Садулаев: Присоединение к России было прогрессом для Кавказа

              Сотрясение основ


              Игорь Караулов: Новая этика – технология тотальной невротизации людей

              Братья-славяне


              Вадим Трухачёв: Интересы России и Чехии прямо пересекаются в военной области

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как вы поступите, если станете свидетелем секса в общественном месте?

              Алиев назначил нового главу МИД Азербайджана

              16 июля 2020, 14:30

              Текст: Алексей Дегтярев

              Версия для печати

              Президент Азербайджана Ильхам Алиев сменил министра иностранных дел страны, отправив в отставку главу ведомства Эльмара Мамедъянова.

              «Освободить от должности главу МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова», – цитирует РИА «Новости» распоряжение Алиева.

              Новым главой МИД назначен ранее занимавший пост министра образования Джейхун Байрамов.

              Мамедъяров руководил внешнеполитическим ведомством с 2004 года. Алиев раскритиковал министра на заседании кабмина, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года. Глава государства отметил, что не смог найти главу МИД на рабочем месте после эскалации конфликта с Арменией.

              Ранее сообщалось, что Азербайджан якобы использовал против Армении РСЗО «Град», а Армения подбила азербайджанский танк. При этом азербайджанская сторона опровергла информацию о подбитой бронетехнике.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении на границе Азербайджана и Армении, которое началось в воскресенье, когда армянские и азербайджанские военные вступили в бой.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............