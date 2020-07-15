Замгендиректора «Почты России» не признал вину

Заместитель гендиректора «Почты России» по информационным технологиям Сергей Емельченков отказался признать вину в инкриминируемом ему превышении должностных полномочий в суде.

«Емельченков не признает вину в предъявленном обвинении», – заявил следователь в Чертановском суде, где рассматривается ходатайство о домашнем аресте фигуранта, передает РИА «Новости».

Емельченков попросил избрать более мягкую меру пресечения.

«Я себя виновным не признаю, я не собираюсь коммуницировать с другими участниками, прошу мне избрать более легкую меру», – сказал обвиняемый.

В обвинительном заключении, которое частично озвучил адвокат замдиректора, отмечается, что Емельченков причинил ущерб «Почте России» на 67 млн рублей.

«Емельченков подписал дополнительное соглашение к договору без согласования с Минкомсвязи России, что, по версии следствия, повлекло причинение имущественного вреда, за неисполнение этого договора с компанией «Сервионика» якобы набежали штрафные санкции на 350 млн рублей, потом они якобы были уменьшены до 37 млн рублей, и «Почте Россия» причинен ущерб – 67 млн рублей, но подписанное допсоглашение не оспаривалось в суде», – сказал защитник.

Адвокат также попросил суд отпустить своего подопечного под залог.

«Он ранее не судим, имеет московскую регистрацию, высшее образование, жену и малолетнего ребенка. Прошу избрать ему более мягкую меру пресечения. Например, залог в размере 5 млн рублей», – цитирует адвоката ТАСС.

Напомним, Емельченкову было предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий.

СМИ сообщали, что Емельченков был задержан по подозрению в картельном сговоре. Отмечалось, что также был задержан владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин, чья компания была одним из поставщиков «Почты России».