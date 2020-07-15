«Почта России» подтвердила уголовное дело в отношении топ-менеджера компании

В пресс-службе «Почты России» подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении должностного лица компании.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.

«По нашей информации, Следственным управлением по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Собеседник агентства отметил, что компания взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося.

Тем временем РБК сообщает, что уголовное дело возбуждено в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.

Ранее издание TAdviser со ссылкой на источники сообщило, что Емельченков был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в картельном сговоре. По его данным, задержан был также владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин, чья компания была одним из поставщиков «Почты России».

Среди других компаний, в которых, по данным TAdviser, прошли следственные мероприятия, называются Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн».