Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Мошенники в России обзванивают людей под видом банковских сотрудников и предлагают кредитные и дебетовые карты «на выгодных условиях» с целью выведать персональные данные для последующего хищения денег, сообщили эксперты и представители банков.

Злоумышленники используют самые разнообразные приемы и уловки, пытаясь заманить людей мнимой выгодой, а тема кредитных карт, скорее всего, связана с разгаром сезона отпусков.

Мошенник позвонил корреспонденту РИА «Новости» под видом сотрудника одного из крупнейших банков и предложил завести кредитную или дебетовую карту на выгодных условиях. Затем он пытался выяснить у журналиста, карты каких банков у него есть, предлагал проверить паспортные данные, а также данные имеющихся кредитов.

«Нам известно о случаях, когда злоумышленники звонят от имени банка якобы с предложением оформить кредитную или дебетовую карту. Эта легенда используется злоумышленниками для того, чтобы не вызывать у пользователя подозрений с первых секунд разговора», – рассказал ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

С Головановым согласен руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев. Предлагая некий виртуальный «пряник» в виде карты на выгодных условиях, мошенник попутно пытается узнать максимум информации о человеке. Возможно, это была лишь часть многоступенчатой схемы: выудив базовую информацию, мошенник может передать «эстафету» коллеге, развил тему эксперт.

«Скорее всего, тема банковских карт используется не случайно. Сейчас в разгаре сезон отпусков, многие люди хотят отдохнуть, обновить гардероб, заняться лечением, но при этом испытывают нехватку средств», – полагает Арсентьев.

В банке «Ренессанс Кредит» подтвердили, что предложение новых банковских услуг укладывается в стандартную работу банковских колл-центров, под которые и пытаются мимикрировать мошенники.

«На старую легенду «у вас прошла подозрительная операция, вы ее совершали?» у людей уже выработался иммунитет, и многие клиенты просто отвечают «Да, совершал», и на этом разговор заканчивается. Поэтому мошенники совершенствуют свои скрипты разговора и легенды», – пояснил исполнительный директор, начальник управления статанализа «Ренессанс Кредита» Сергей Афанасьев.

По словам Голованова, легенда с дебетовыми и кредитными картами на данный момент не получила большого распространения. Директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгений Шитиков также указал, что практика обмануть клиентов, заинтересованных в оформлении банковского продукта, достаточно новая, и в настоящий момент банк не отметил ни одного случая такого мошенничества в отношении своих клиентов.

Таких случаев не фиксировали и в других опрошенных агентством банках. В МТС-банке при этом отметили, что клиенты не всегда сообщают в банк о том, что подверглись атаке мошенников.

В Промсвязьбанке в первом квартале 2020 года зафиксировали похожую мошенническую активность с «выгодным кэшбэком».

«Мошенники под видом сотрудников банка предлагали подключить к карте повышенный кэшбэк 20-30%, если клиент скажет пароль для подтверждения, пришедший в СМС от банка», – рассказал директор службы информбезопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.

Банки уверяют, что постоянно призывают клиентов внимательно относиться к персональным данным и ни при каких обстоятельствах не сообщать их даже человеку, представившемуся сотрудником банка. Мошенники под любым предлогом пытаются выведать у доверчивых граждан данные карт, пароли и прочее, поясняет вице-президент, директор по безопасности «Почта банка» Станислав Павлунин.

В свою очередь замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рекомендует вежливо прервать разговор и самому перезвонить в банк, когда неизвестный предлагает свои финансовые услуги.

Напомним, в понедельник глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях заявил, что мошенники для заманивания граждан стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая не содержит определенных сведений о виде инвестиций, а только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!».