Ученые указали на способность пыльцы предсказать окончание сезона COVID-19

Взгляд
14 июля, вторник  |  Последнее обновление — 12:01  |  vz.ru
Разделы

Галина Хованская: Для людей с невысоким доходом нужно строить наемные дома

Уже к середине 20-х годов новоселье будут справлять по пять миллионов российских семей в годФото: Александр Рюмин/ТАСС
До пандемии лишь около трети россиян могли себе позволить взять кредит на квартиру. Сейчас этот процент еще ниже. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Владимир Путин в понедельник заявил, что у России впервые появился исторический шанс решить жилищный вопрос. Какими же могут быть пути решения важнейшей проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
Перейти а раздел…

Как работает гриф секретности в деле Сафронова

Адвокаты Сафронова выбрали сомнительную линию защитыФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Советнику главы Роскосмоса журналисту Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене. Сам Сафронов утверждает, что полностью невиновен, аналогичные заявления делают и его адвокаты. В чем особенность линии защиты, которую используют адвокаты Сафронова – и действительно ли секретность используемых в деле материалов мешает качественной защите обвиняемого? Подробности...
Перейти а раздел…

Предатель уничтожил половину Оклахомы

Оклахома была «медвежьим углом», куда в добровольно-принудительном порядке ссылали индейцевФото: Michael Nigro/ZUMA/ТАСС
Верховный суд США восстановил справедливость в отношении части американских индейцев, вернув им землю − половину штата Оклахома. Это сенсационное и без преувеличения историческое решение, критики которого ожидают катастрофических последствий для страны в будущем, а уже в этом году оно может стоить Трампу переизбрания. По сути, президента попросту предали.  Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия и Европа должны ответить Эрдогану за Святую Софию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Реджепа Эрдогана нужно наказать за изменение статуса Святой Софии. И даже не за то, что он покусился на памятник ЮНЕСКО, а за то, почему он покусился. Если не дать турецкому султану по рукам сейчас, то потом придется тратить на это гораздо больше сил. Подробности...

Решение Верховного суда круче возвращения Крыма

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Верховный суд РФ постановил, что россияне вправе подавать иски к Facebook в российских судах. С учётом того, что это всё автоматически распространится на Instagram, Twitter и прочие, по сути дела, это новая попытка «возвращения» Крыма, даже ещё и круче. Подробности...

Хабаровское дело – привет из 90-х

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Заказчиками и организаторами мероприятий в поддержку Фургала являются не консолидированные хабаровские элиты, а их часть – причем очень специфическая. Та самая, что родом из бизнеса «святых 90-х». Подробности...
    Перейти а раздел…

    Поляки выбрали русофобию

    Кого и почему осудили за госизмену

    Порошенко готовит переворот?

      Перейти а раздел…

      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
      Подробности...

      Зоопарки мира открываются после снятия карантина

      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
      Подробности...

      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?
          • Азербайджан

          • Армению

          • Ни одну из сторон

          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
              НОВОСТЬ ЧАСА:Устроившим погром в офисе подрядчика Газпрома иностранцам задолжали 14,4 млн рублей
              Ташкент взял под контроль ситуацию после погрома в офисе подрядчика ГазпромаРада Украины легализовала игорный бизнесЭксперт объяснил, почему золото для России стало доходнее газаБерлин заявил о неизменности позиции по «Северному потоку – 2»
              Самолет «Победы» совершил вынужденную посадку из-за курильщицыВ России оценили угрозу столкновения военных Египта и Турции в ЛивииПодготовленные американцами боевики заблудились и попались войскам СирииПровалились переговоры по плотине на Голубом Ниле
              Собчак раскритиковали за использование дела Сафронова в рекламных целяхАрмения отказалась связывать полеты Су-30СМ с эскалацией на границе с АзербайджаномНафтогаз предупредил об угрозе для отопительного сезона на УкраинеНайдено тело нырнувшей в озеро американской актрисы

              Главная тема


              Предатель уничтожил половину Оклахомы

              «Обаме и Байдену наплевать»


              Адвокат Трампа выпустил видео о разворовывании на Украине 5,3 млрд долларов помощи

              транзит газа


              Объявлено о приостановке газопровода «Северный поток»

              «мир не позволит»


              США запретили Китаю распоряжаться Южно-Китайским морем

              Видео

              падение цен на нефть


              ОПЕК готовится принять опасное решение

              обвинение в госизмене


              Как работает гриф секретности в деле Сафронова

              Минские соглашения


              Украина подталкивает Донбасс к радикальным решениям

              собственное расследование


              Россия прикрыла массовую раздачу оружия для VIP-персон

              воздушное сражение


              Тимур Шерзад: Почему битва за Британию была важна для СССР

              стэнфордский эксперимент


              Игорь Мальцев: Человечество пошло по пути мышей

              полное освобождение


              Андрей Бабицкий: Все идет под нож ради свободы

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?

              Ученые указали на способность пыльцы предсказать окончание сезона COVID-19

              14 июля 2020, 11:01

              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати

              Ученые из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус обнаружили корреляцию между появлением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения гриппом. Они предположили, что эти данные могут помочь в изучении нового коронавируса и борьбе с ним.

              Ученые рассказали об этом в препринте научной статьи. Отмечается, что существующие современные модели эпидемий гриппа недостаточно объясняют его сезонность, а выявленная закономерность может пролить свет на причины такого явления.

              В тексте указывается, что «пыльца играет роль в иммуноактивации и, по-видимому, создает биоаэрозоль, снижающий количество размножающихся гриппоподобных вирусов», передает газета «Известия».

              В связи с этим ученые предположили, что появление пыльцы в сочетании с погодными переменными «может объяснить сезонность эпидемий гриппа и других респираторных заболеваний, включая COVID-19».

              Специалисты сопоставили графики заболеваемости гриппом и пыления в 2016–2020 годах, а также заболеваемости COVID-19 в Нидерландах. Они объединили показатели заболеваемости на 100 тыс. жителей страны с еженедельными концентрациями пыльцы и метеорологическими данными.

              Исследование выявило точную обратную корреляцию между пылением и изменениями в заболеваемости гриппом. Зависимость была более сильной после учета времени инкубации вируса.

              Исследователи сделали вывод, что появление пыльцы в сочетании с данными о солнечной активности могут быть предиктором сезонности гриппоподобных эпидемий, включая COVID-19.

              Младший научный сотрудник лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии Курского государственного медицинского университета Давид Наимзада заявил, что авторы препринта разумно осторожны в отношении своих заключений.

              «Они совершенно правильно подмечают, что концентрация пыльцы в воздухе сильно связана с количеством сухих и солнечных дней. Ведь именно такая погода цветам и нравится. Это само по себе может являться фактором, сдерживающим распространение инфекций», – считает эксперт.

              Появление в воздухе большого количества пыльцы может приводить к связыванию микрокапель, содержащих вирус, что замедляет его распространение, отметил доцент кафедры биофизики МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.

              «С другой стороны, цветение начинается при определенных температурах воздуха и солнечной активности, которые также влияют на вирус – высокие температуры и ультрафиолет снижают распространение вирусов», – подтвердил он.

              При этом указывается, что объяснять выявленную корреляцию только погодой было бы неправильно. На сайте ВОЗ в разделе «Мифы и ложные представления» указано, что воздействие на организм солнца или температуры свыше +25 градусов нельзя считать средством предотвращения заболевания коронавирусом: COVID-19 можно заболеть независимо от того, насколько солнечно или жарко.

              Некоторые российские специалисты считают, что нельзя проводить параллель между гриппом и SARS-CoV-2. Для коронавируса не имеет никакого значения, распространяться зимой или летом, в Бразилии, Африке или Норвегии, заявил академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

              «Основными переносчиками вируса гриппа являются дети. Когда закрываются большие детские коллективы, это останавливает эпидемию. Так же получилось, когда пришел коронавирус. Из-за режима самоизоляции уменьшилась не только инфицированность COVID-19. Снизилась и заболеваемость гриппом», – отметил он.

              Предположения нидерландских ученых о том, что пыльца приводит иммунитет в боеготовность и усиливает защитный ответ организма, пока не доказаны. Математические модели прогнозирования гриппоподобных заболеваний с включением в качестве переменных климатических данных, температуры, влажности и измерения количества пыльцы растений в воздухе имеют большое значение, однако все не так однозначно, сказала врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова.

              «О влиянии пыльцы на иммунитет есть много работ, некоторые результаты достаточно противоречивы. В части статей, например, показано, что пыльца, наоборот, подавляет врожденный иммунитет», – пояснила она.

              Говорить о том, что пыльца активизирует иммунную систему, которая потом борется с инфекциями, нельзя, считает Виталий Зверев.

              «Аллергия и есть нарушение иммунного ответа. В организме появляется иммуноглобулин Е, по которому можно судить, что с защитой организма происходит не то, что должно. Внешние аллергены не стимулируют иммунную систему, а заставляют ее неправильно работать. Связывать с этим исчезновение весной некоторых респираторных болезней неправильно», - пояснил он.

              Сами авторы препринта говорят том, что, судя по их моделям, коронавирус вместе с другими инфекциями, похожими на грипп, может быть более активным в сезон, когда в северном полушарии заканчивается пыление растений и спадает солнечная активность, – осенью и зимой.

              Однако они делают вывод, что необходимы дальнейшие контролируемые эксперименты для подтверждения их теории.

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как летучие мыши подсказали российским ученым секрет иммунитета к COVID-19.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях


               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............