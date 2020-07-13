Синоптики предупредили о сильном похолодании в центре европейской части России

В центре европейской части России со среды температура днем понизится до 14-19 градусов, температурные аномалии достигнут 4 градусов, пройдут затяжные дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Тем временем в ряде регионов России прогнозируется волна жары.

«Будет сильное и заметное похолодание в центре европейской части России. Во вторник уже [ожидается] падение температуры, настоящие северные ветры и температура около 20 днем, а далее температура [будет] еще ниже – в диапазоне 14-19 градусов. Это ниже нормы градуса на 3-4», – приводит слова научного руководителя Гидрометцентра России ТАСС.

Кроме того, по словам Вильфанда, изменится и характер погоды – она станет осенней. «Очень сильно еще характер погоды изменится, а не просто температура. Со вторника сплошные облака, причем низкие и северные, из которых будет идти дождь большую часть времени. Погода будет такой осенней с затяжными и скучными дождями», – пояснил он.

Также прогнозируется усиление ветра в этот период, что приведет к тому, что температура физически будет ощущаться еще ниже. «Ко всему этому [ожидается] усиление ветра даже до 20 м/с. Покажется, что эти 14-19 градусов физиологически еще ниже градуса на 3-4. Совершенно холодная погода», – заключил Вильфанд.

Возвращение к нормальному погодному режиму прогнозируется к концу недели, отметил метеоролог.

Тем временем в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях до середины недели прогнозируется «волна жары»: там все время температура будет 33-38 градусов, периодически до 40 градусов, что выше нормы на 6-7 градусов, сообщил Вильфанд.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России, жаркая погода на Урале продлится до середины недели.

Ранее синоптики предупредили об аномально жаркой погоде и формировании смерчей на юге европейской части России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД