Двое детей в Татарстане получили ожоги из-за разлившегося бензина

Двое детей в одном из сел Альметьевского района Татарстана подожгли разлившуюся смесь бензина с маслом и получили ожоги 1-3 степени, сообщили в ГУМЧС России по Татарстану.

«В 17.36 11 июля поступило сообщение по системе «112» от матери одного из пострадавших детей о том, что в селе Васильевка Альметьевского района двое детей получили ожоги. По приезде дознавателя госпожнадзора выяснилось: в частной бане находилась канистра с бензином и маслом, которая опрокинулась, произошел розлив. Дети подожгли разлившуюся жидкость и получили термические ожоги», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По информации МЧС, мальчик 2006 года рождения с диагнозом «термический ожог 1, 2, 3 степени, 40%, руки, ноги» и мальчик 2010 года рождения с диагнозом «термический ожог 1, 2, 3 степени, 40%, руки, ноги, лицо» были госпитализированы, находятся в реанимации.

Напомним, в конце мае ГУ МЧС по Татарстану сообщала, что в жилом многоквартирном доме в Казани произошел взрыв газа, при котором пострадал один человек.