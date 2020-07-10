Отказ журналистам «Голоса Америки» в визах США назвали «чрезвычайной жестокостью»

Десятки иностранных журналистов «Голоса Америки» могут пострадать от решения нового руководства не продлевать визы. Корреспондентов могут выслать из США в родные страны, а там некоторые из них рискуют столкнуться с преследованием со стороны властей, пишут СМИ.

Отказ в продлении виз последовал после «чисток» среди руководства и высокопоставленных журналистов «Голоса Америки» и других американских государственных вещательных компаний. Процессом руководит Агентство США по глобальным медиа (USAGM) во главе с новым генеральным директором Майклом Паком, которого назначил президент Дональд Трамп, передает The Guardian.

Пак уволил многих директоров и распустил двухпартийные управляющие советы вещательных организаций, заменив их сторонниками Трампа, утверждает издание.

Так, например, Стив Капус, бывший глава NBC News, был уволен с должности советника USAGM, а Стивен Спрингер, ветеран журналистики, отвечавший за поддержание журналистской практики в «Голосе Америки», был переведен на другую консультативную работу, и его пост остался вакантным.

Также Пак уволил экс-главу радиостанции «Свободная Азия» Бэй Фанга, очень опытного журналиста, которого до этого понизили до должности редактора.

Кроме того, десятки иностранных журналистов «Голоса Америки» могут пострадать от решения не продлевать визы. Среди тех, кому грозит репатриация, есть граждане Китая, Камбоджи и Таиланда.

Капус отметил, что эти журналисты имеют уникальную возможность рассказать миру о том, «что на самом деле происходит внутри репрессивных режимов», их репортажи рассказывали о «зверствах» и многих проблемах данных стран.

По его словам, для того, чтобы дать этим журналистам возможность работать в США, много трудились и в USAGM, и в Госдепартаменте, и в американских посольствах.

«Отправить этих отважных журналистов домой, чтобы они столкнулись с поистине неопределенной судьбой, – это чудовищно жестоко», – считает Капус.

Отмечается, что назначение Пака и его действия вызвали опасения, что он превратит «Голос Америки» в лояльный Трампу пропагандистский информационный ресурс.

Указывается также, что с назначением Пака пресс-релизы USAGM изменили тон, начали появляться сообщения, восхваляющие нового гендиректора за «смелые, значительные и давно назревшие» действия. В одном из них приводились анонимные сообщения, восхваляющие Пака за то, что он «подчеркнул, что у всех нас есть миссия, о которой, к сожалению, некоторые в последние годы забыли».