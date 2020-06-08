На троих жителей Дагестана завели дело за фейк о «распылении» коронавируса

Следователи возбудили три уголовных дела в отношении троих жителей Дагестана, подозреваемых в распространении фейков о «распылении» коронавируса над населенными пунктами, сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Дагестан.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам МВД республики возбуждены три уголовных дела в отношении троих жителей республики. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, в апреле 2020 года подозреваемые в группе мессенджера «WatsApp» публично распространили заведомо ложную информацию якобы о причастности органов государственной власти к смерти людей и падежу домашней птицы в городе Буйнакске и Карабудахкентском районе в результате «распыления» новой короновирусной инфекции COVID-19 с пролетавших над населенными пунктами вертолетов, уточнили в СУ СК по региону.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура отмечает более чем десятикратный всплеск выявляемых фейков в интернете в период пандемии коронавируса.