В списки Конвенции о запрещении химоружия включены «Новички»

Опасные химикаты семейства «Новичок» официально включены в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), заявило постпредство Канады при ОЗХО.

«Четыре новые категории химического оружия, включая вещество «Новичок», которое было применено в Солсбери в 2018 году, теперь добавлены в КЗХО», – передает «Интерфакс» сообщение постпредства Канады.

В январе 2019 года исполнительный совет ОЗХО согласился по предложению США, Канады и Нидерландов включить в список запрещенных веществ нервно-паралитическое вещество «Новичок».

МИД России заявил, что исследования веществ семейства «Новичок» проводили порядка 20 стран Запада, которые получили не менее сотни соединений, имеющих отношение к этому нервно-паралитическому газу.

В связи с этим Россия предложила добавить в список КЗХО пять химикатов семейства «Новичок». В итоге было принято решение включить только четыре опасных химикатов этого семейства.