В России стартовал марафон #ОставайсяДонором, который продлится до 15 июня. Акция организована «Молодежкой ОНФ» совместно со Службой крови ФМБА при поддержке ВОД «Волонтеры-медики».

Один из организаторов марафона Глеб Химич подчеркнул, что донорство крови – это полезная инициатива, которая помогает спасать жизни, сообщает портал Ruposters.

«Несмотря на введенный режим самоизоляции, медицинские организации России призывают постоянных доноров продолжать сдачу крови. И хотя сегодня лечебные учреждения в стране имеют достаточные запасы донорской крови и ее компонентов для покрытия текущей потребности, запасы необходимо пополнять постоянно, чтобы предотвратить ее нехватку в будущем», – отметил Химич.

По его словам, в этот раз особое внимание будет уделено донорам плазмы, которые переболели коронавирусом.

Фото в рамках марафона пользователи размещают с хэштегами #ОставайсяДонором, #ЯОтветственныйДонор, #МыВместе. Подробнее о всероссийском марафоне можно узнать на портале Службы крови.