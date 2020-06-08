«Молодежка ОНФ» продолжает помогать врачам в перепрофилировании больниц

Участники региональных команд «Молодежки ОНФ» продолжают помогать врачам в перепрофилировании корпусов больниц для приема пациентов с пневмонией и коронавирусной инфекцией.

В рамках всероссийской акции #МыВместе волонтеры Липецкой региональной команды работали в санатории «Липецккурорт», который перепрофилируют в инфекционный госпиталь для лечения коронавирусных больных средней и легкой степени тяжести. Сформированное медучреждение рассчитано на 400 коек, говорится в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Группа быстрого реагирования из 15 человек работала в санатории несколько дней, включая выходные. Из-за ограничительных мер здесь уже давно никто не живет. Соответственно, работы было много», – отметила участница «Молодежки ОНФ» в Липецкой области Алина Теперик.

Главный врач Липецкой областной инфекционной больницы Лилия Сиротинкина отметила, что волонтеры «Молодежки ОНФ» оперативно помогают уже не первый раз. «Так было и в этот раз. Спасибо ребятам, территория обширная, и с таким объемом работ мы бы сами не справились!» – поблагодарила волонтеров главврач.

Группы оперативного реагирования «Молодежки ОНФ» сформированы в 69 регионах. Волонтеры продолжают обеспечивать медиков средствами индивидуальной защиты.

Так, в Оренбурге участники команды доставили несколько коробок с защитными костюмами, масками и перчатками в Оренбургскую клиническую инфекционную больницу и Областную клиническую больницу №2.

Также волонтеры привезли в медучреждения питьевую воду. Обеспечить инфекционные госпитали питьевой водой помог один из участников региональной команды – Федор Павленко.

«Я занимаюсь поставками воды в рестораны, спортзалы и кафе. Но сейчас из-за ограничительных мер все заведения закрыты, и я решил направить питьевую воду туда, где сегодня это действительно необходимо», – отметил Павленко.

Между тем в Санкт-Петербурге волонтеры «Молодежки» доставили средства индивидуальной защиты в Городскую стоматологическую поликлинику №33. Они привезли для медперсонала 20 костюмов, бахилы, 50 респираторов, 500 масок, а также 500 шапочек и 200 пар перчаток.

«Мы уже работали с этой поликлиникой в рамках акции «Довези врача» – подвозили докторов на работу и домой после смены. Сегодня это единственная в Санкт-Петербурге стоматологическая поликлиника, которая принимает пациентов с коронавирусом. И мы, конечно, не могли пройти мимо и не помочь», – сказала участница «Молодежки ОНФ» в Санкт-Петербурге Елизавета Галунка.

Помимо поддержки врачей в рамках штабов #МыВместе волонтеры «Молодежки ОНФ» по-прежнему ежедневно доставляют продукты и лекарства для пожилых людей и маломобильных жителей. Также активисты помогают вынести мусор, провести уборку и оплатить коммунальные счета. Всего участники «Молодежки ОНФ» помогли выполнить 37 тыс. 322 обращения.