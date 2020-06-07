В Москве умерли еще 55 человек с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве умерли еще 55 пациентов, которые заразились коронавирусом, всего в столице 2 тыс. 919 жертв COVID-2019, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

«В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – передает ТАСС сообщение оперштаба.

При этом выздоровели от коронавируса еще 2 тыс. 283 пациента, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, превысило 102,7 тыс.», – сообщила Ракова.

Накануне в России было выявлено 8 тыс. 855 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 458 тыс. 689 случаев заболевания.