Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал-Европа

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал – Европа, говорится в сообщении польского Управления регулирования энергетики (URE).

«Глава URE утвердил тариф на услуги по передаче природного газа на 2021 год по польскому участку системы транзитных газопроводов Ямал – Европа, принадлежащему EuRoPol GAZ», – приводит сообщение польского регулятора РИА «Новости».

Тариф для газового оператора Gaz-System на вход газа в Польшу повышен на 10-13% в зависимости от вида топлива. Тариф в точках выхода увеличится на 0,1%.

«Повышение ставок является результатом значительных стратегических инвестиций, осуществляемых Gaz-System, которые напрямую влияют на энергетическую безопасность Польши», – говорится в управлении.

Для газового оператора EuRoPol GAZ тариф за транспортировку высокометанового газа вырос на 16,5% по отношению к действующему тарифу.

URE поясняет, что введение в действие тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги по передаче газа на 16,5% относительно действующего тарифа.

Напомним, 2 июня Газпром оспорил решение Арбитражного суда в Стокгольме от 30 марта 2020 года о снижении цены поставок газа в Польшу по газопроводу «Ямал – Европа». В PGNiG заявляли, что Газпром якобы не соблюдает контракт по поставкам российского газа по ямальскому контракту и не выполняет вердикт суда в Стокгольме.

Утром 26 мая транзит газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу в Германию был остановлен. Польский участок трубы был забронирован на этот день всего на 3,7%. В Газпроме объяснили, что снижение прокачки газа по газопроводу «Ямал – Европа» через Польшу объясняется тем, что этот экспортный маршрут используется по потребности.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем Газпрому нужен польский транзит.

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