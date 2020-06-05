В России оценили заявления Германии о санкциях против США из-за «Северного потока – 2»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил возможное введение Германией штрафных пошлин на газ из США, если Вашингтон продолжит оказывать давление на проект газопровода «Северный поток – 2».

«Надо понимать, что можно бесконечно давить на партнеров, но когда-то этот партнер перестанет «наступать себе на горло» и уступать в своих экономических интересах, он начинает их отстаивать... Попытка регулировать ситуацию в своих интересах со стороны Вашингтона происходит не рыночными способами, а административными и волюнтаристскими», – заявил Новиков RT.

Он отметил, что США в последние годы ужесточили экономические отношения со своими союзниками.

«Политика США состоит в том, чтобы, с одной стороны, заставить своих союзников нести больший объем нагрузки в вопросах совместной обороны, но с другой – это никак не компенсируется экономическими преференциями. Наоборот, экономическая политика США и сотрудничество с партнерами базируется на все более жестких подходах», – добавил депутат.

Однако, по словам Новикова, ожидать кардинального пересмотра санкционной политики США стоит только в случае смены настроений в самом Вашингтоне.

Напомним, глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что Германия и Евросоюз должны продумать реакцию на планы США ввести дополнительные санкции против «Северного потока – 2», в качестве ответных мер могут быть введены штрафные пошлины на природный газ из Штатов.

Накануне законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2» внесли в сенат США. В Nord Stream 2 AG заявляли, что любая угроза санкциями в отношении газопровода «Северный поток – 2» является незаконной дискриминацией европейских компаний.

В МИД России констатировали, что США решили продолжить курс на снижение конкурентоспособности европейских компаний и навязывание силой американских товаров, включая сжиженный газ.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил о незаконности американских санкций против проекта «Северный поток – 2». Сенатор Олег Морозов выразил уверенность, что Россия найдет способ реализации газопровода в любых условиях.

В Германии заявляли, что Берлин отвергает экстерриториальные санкции США, поскольку позиция ФРГ по «Северному потоку – 2» не изменилась.