Германия выступила против расширения санкций США в отношении «Северного потока – 2»

Берлин отвергает экстерриториальные санкции США, поскольку позиция Германии по «Северному потоку – 2» не изменилась, заявила представитель министерства экономики и энергетики Германии.

Так она прокомментировала внесение в Сенат США законопроекта о расширении санкций в отношении газопровода.

«Мы следим за развитием ситуации вокруг «Северного потока – 2» в США, но мы это не комментируем. Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций также ясна: мы их отвергаем», – сказала она, передает ТАСС.

Накануне законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2» внесли в Сенат США. В Nord Stream 2 AG заявляли, что любая угроза санкциями в отношении газопровода «Северный поток – 2» является незаконной дискриминацией европейских компаний.

В МИД России констатировали, что США решили продолжить курс на снижение конкурентоспособности европейских компаний и навязывание силой американских товаров, включая сжиженный газ.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил о незаконности американских санкций против проекта «Северный поток – 2». Сенатор Олег Морозов выразил уверенность, что Россия найдет способ реализации газопровода в любых условиях.