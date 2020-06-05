Мишустин подписал постановление о контроле поставок медикаментов для лечения коронавируса

Российские власти будут контролировать распределение поставок медикаментов для лечения коронавируса, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Государство возьмет под контроль распределение поставок медикаментов для лечения новой коронавирусной инфекции. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Там же отмечается, что контролировать процесс будет Минздрав. «Еженедельно производители и компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств для лечения коронавируса, обязаны будут направлять туда (в ведомство) план распределения поставок медикаментов с приложением заявок, поступивших от регионов», – говорится в сообщении.

В заявках должны указываться названия препаратов и форма выпуска, сведения о медорганизациях, в которые планируется направить медикаменты, данные о числе пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, для которых закупаются препараты.

Временный порядок будет действовать до конца 2020 года, он повысит эффективность лекарственного обеспечения больных коронавирусом.

За минувшие сутки в России выявлено 8726 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 449 тыс. случаев заболевания.