Доктор Мясников назвал замену аптечным витаминам

Витаминные комплексы из аптеки можно заменить продуктами, содержащими естественные витамины, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор отметил, что за витаминами лучше пойти на рынок: мясо птицы, говядина, сезонные овощи и фрукты содержат в себе большое количество полезных микроэлементов, передает РИА «Новости».

«Химически созданные витамины по какой-то причине работают не так, как естественные», – заявил Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Врач добавил, что здоровье также укрепляют физическая активность, солнце, чистый воздух и отсутствие лишнего веса.

Ранее телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что одним из факторов риска при заболевании коронавирусом является недостаток витамина D.