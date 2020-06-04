Соратник Саакашвили призвал грузин к революции вместо выборов

Экс-министр экономики Грузии Георгий Арвеладзе призвал грузин готовиться в октябре не к выборам в парламент, а к революции, для чего нужно создавать отряды сопротивления, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Арвеладзе, получивший высшее образование на Украине, с начала 2000-х примкнул к нынешнему главе украинского исполкома реформ Михаилу Саакашвили и до смены властей в Грузии в 2012 году занимал ряд ключевых должностей.

Он заявил, что грузинская оппозиция должна сейчас не вести консультации о выборах, а «готовиться к революции, забастовкам, пикетам, сопротивлению».

«Создавайте ревкомы в городах и селах, создавайте отряды сопротивления для возможных столкновений», – призвал он.

Он предложил запастись шлемами, масками и другой амуницией, чтобы в случае необходимости выдержать атаки стражей порядка.

«Выборы только тогда имеют смысл, если ты готов к революции», – написал он в соцсетях.

В 2003 году Арвеладзе активно участвовал в Грузии в «революции роз».

Напомним, что сам экс-президент Грузии Саакашвили заочно осужден на родине на три и шесть лет лишения свободы.