Оргкомитет «Наша Победа» попросил рассказать по ТВ о претендентах на звание «Город трудовой доблести»

Оргкомитет «Единой России» «Наша Победа» решил обратиться к федеральным телеканалам с просьбой рассказать о городах-претендентах на звание «Город трудовой доблести». С соответствующей инициативой обратился Герой Труда Николай Жарков из Нижнего Новгорода.

Жарков указал, что не все – особенно молодое поколение – знают и помнят историю своей малой родины, зачастую из-за того, что в данный момент эта информация не распространяется широко, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

«Предлагаю поспособствовать тому, чтобы информация о городах, ковавших победу в тылу, появилась на российском телевидении: в познавательных программах или новостях», – сказал он в ходе селекторного совещания, которое провел руководитель партийного проекта «Историческая память», замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

В мероприятии приняли участие представители 20 городов-претендентов на присвоение звания «Город трудовой доблести».

Участники онлайн-встречи поддержали инициативу. Хинштейн заверил, что «Единая Россия» обратится к руководству федеральных каналов с просьбой организовать информационную кампанию и рассказать о городах, претендующих на это почетное звание.

«Сами жители этих городов хорошо знают и историю, и о вкладе своих земляков в Победу, но жители других регионов, особенно молодежь, нет. Боюсь, что за пределами Нижнего Новгорода, Самары или Ижевска мало кто знает о том, как ковалась Победа в тылу в этих городах», – отметил он.

Напомним, в 2020 году был принят внесенный президентом России Владимиром Путиным закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». Статус присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия поможет организовать сбор подписей в городах-претендентах за присвоение этого звания.

Всего в проекте участвуют 20 городов. Наибольшее количество подписей собрано в Нижнем Новгороде – 741 тыс. 643 подписи, в Самаре – 501 тыс. 636 подписей, в Челябинске – 239 тыс. 742 подписи, в Саратове – 125 тыс. 259 подписей, в Перми – 117 тыс. 155 подписей и Ижевске – более 100 тыс. подписей.

В январе президиум генерального совета «Единой России» поддержал предложение о создании организационного комитета «Наша Победа», который объединит все партийные направления и проекты по сохранению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны, оказанию помощи ветеранам, противодействию фактам исторической фальсификации. В него вошли 35 человек, а сопредседателями оргкомитета назначены секретарь генсовета партии Андрей Турчак и председатель общественного совета партпроекта «Историческая память», председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.