Нефтепровод прорвало в Пермском крае

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4 июня, четверг  |  Последнее обновление — 11:38  |  vz.ru
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Польша намерена наказать Газпром за «Северный поток – 2»

Польша нашла новый повод для удара по «Северному потоку – 2»Фото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Грядущее возобновление строительства «Северного потока – 2» активизировало противников проекта. США уже пригрозили новыми серьезными санкциями. Не устояла и Польша. Она возбудила новое дело против Газпрома на 50 млн евро за отказ предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Эксперты считают, что это далеко не последняя претензия к российскому газопроводу, направленная на срыв его запуска. Подробности...
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«Надо создать трансконтинентальную опасность для Америки»

Отсутствие ДОН не угрожает непосредственно российским национальным интересамФото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images/Global Look Press
«Мы оказываемся в опасной зоне: старых договоренностей уже нет, а новых еще нет. Трамп не очень представляет, насколько это опасно. Новый Карибский кризис вполне вероятен», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД дипломат Андрей Бакланов. Он рассказал о том, какими дипломатическими и военными мерами России следует ответить Америке на односторонний выход из Договора по открытому небу. Подробности...
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Как удалось уберечь Петербург от захвата Швецией

Форты Кронштадта стали надежной защитой для ПетербургаФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Практически сразу после основания Петербурга шведы стали строить планы о захвате новой русской столицы. Но на пути шведских армад встал Кронштадт. 4 июня 1705 года (ровно 315 лет назад) к крепости приблизилась эскадра шведов и началось яростное сражение за остров Котлин. Оборона Петербурга от шведов составила одну из славнейших страниц русской военной истории. Подробности...
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Почему американцы поддерживают майдан в США

Большая часть протестов под лозунгом «Жизни черных важны» проходят мирно, не мешая никому и ничему, кроме дорожного движенияФото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Территория Америки покрылась майданом, точнее, сотнями больших и малых майданов, требующих невозможного. Несмотря на поджоги, погромы и мародерства, многие американцы симпатизируют бунтовщикам и не стесняются говорить об этом вслух. Некоторых из них объединяет ненависть к Трампу, но дело не только в ней. Что же на самом деле заставляет граждан США поддерживать разрушение своей страны?  Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Будет ли новая холодная война

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Китай формирует свою идеологию, правда, опять пытаясь скрестить западный Модерн со своим цивилизационным опытом. Отказ же от идеологии вообще – заведомый проигрыш в холодной войне с Западом. Подробности...

ПАСЕ не нравится, что Россия становится самостоятельнее

Владимир Добрынин, журналист
Мы в России, конечно, международное право уважаем. Но если вы нам хотите навязывать свои ценности, то даже не думайте. Наши законы будут первичны в случае разногласий с международными. Подробности...
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Без советского ада была бы забитая суетой и пошлостью жизнь

Дмитрий Ольшанский, публицист
Там были бы сложные новые люди, все эти так называемые крестьяне, которые платят налоги со старого заброшенного поля, а сами давно качают нефть, оформленную как храмовый вклад на помин души Еликониды Степановны. Подробности...
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      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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              Нефтепровод прорвало в Пермском крае

              4 июня 2020, 11:24

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Магистральный нефтепровод «Холмогоры – Клин» компании «Транснефть-Прикамье» разгерметизировался с последующим разливом нефти в Пермском крае, сообщил представитель экстренных служб региона.

              Источник сообщил, что «поступила информация о разгерметизации нефтепровода на участке Пермь – Лазарево в трех с половиной километрах юго-западнее населенного пункта Тулумбаиха с разливом нефти объемом около 10 кубометров без последующего горения», передает РИА «Новости».

              В данный момент участок нефтепровода протяженностью около 400 км перекрыт, угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет. Транспортировка нефти потребителям осуществляется по резервной линии Сургут – Полоцк.

              Аварийно-восстановительные работы планируется завершить 6 июня. К ликвидации последствий ЧП привлечены 34 человека и десять единиц техники.

              Напомним, ранее президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов. 

              29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар. Топливо попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясину, которая впадает в Карское море.

              Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Проверку взяла под особый контроль Генпрокуратура. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.

              Отметим, что среди поправок в Конституцию имеется «экологическая» поправка о необходимости охраны природы и живого мира России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».


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