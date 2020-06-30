Стало известно о состоянии заболевшей COVID-19 супруги Зеленского

Супруга украинского президента Елена Зеленская стала чувствовать себя лучше и продолжает лечение от коронавируса под присмотром врачей, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

«Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей», – сообщили в офисе, передает РИА «Новости».

12 июня стало известно, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом, результаты теста на COVID-19 самого Зеленского и его детей отрицательные.

Позднее Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц с двусторонней пневмонией.