На Украине отменили крестный ход по случаю годовщины крещения Руси

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НОВОСТЬ ЧАСА:США объявили Huawei и ZTE угрозой нацбезопасности
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Греф дал сомнительный прогноз курса рубля
Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам
Как «поправить» детство российских детей
Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество
Тимур Шерзад, журналист
В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло его пройти. Подробности...
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США все больше похожи на СССР
Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее в США наступление единственно верного политкорректного мировоззрения пронзительно напоминает СССР. Массовых кровавых репрессий с миллионными жертвами, как при Сталине или Мао, конечно, нет. Но пока прогрессивные силы и не захватили власть окончательно. Подробности...
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В современном мире прав тот, кто якобы угнетен
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Западное общество, заточенное изначально на равенство и толерантность ко всем, превращается в настоящую антиутопию, где кричат «распни» уже даже не за осуждение – за недостаточное внимание к проблемам «угнетенных». Подробности...
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Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату
Президенты России и Украины открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – очень красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура «вырастает» из курганаПодробности...
Россияне опробовали голосование рядом с домом
Голосование по поправкам к Конституции проходит в необычных условиях – на выходе из пандемии. Одной из альтернативных форм подачи бюллетеней, предложенных в целях безопасности, стало голосование в буквальном смысле в шаговой доступности – во двореПодробности...
В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы
24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшейПодробности...
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