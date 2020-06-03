Минюст указал число межгосударственных жалоб Украины на Россию в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека в 2020 году может вынести решение о приемлемости межгосударственной жалобы Украины по Крыму, сообщил уполномоченный России при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаил Гальперин.

«В активной фазе находятся две межгосударственные жалобы – по Крыму и востоку Украины. По первой из них в сентябре прошлого года в Страсбурге состоялись открытые слушания, в ходе которых мы представили свою позицию. Есть вероятность, что в этом году ЕСПЧ может вынести решение по вопросу о приемлемости жалобы. В таком случае дальше будет разбирательство по существу, которое может занять несколько лет», – передает РИА «Новости» слова Гальперина.

По его словам, в ЕСПЧ находится пять межгосударственных жалоб, которые поданы украинскими властями против России. Часть из них затрагивает события в Крыму и на востоке Украины.

«Что касается «донбасского» дела, то пока происходит обмен документами. Россия формирует свою правовую позицию с учетом практики Международного суда ООН и самого ЕСПЧ», – добавил Гальперин.

За последние пять лет Украина обратилась уже с пятью исками в ЕСПЧ против России. Два иска содержат обвинения в якобы нарушениях прав человека в Крыму и Донбассе, еще в одном говорится о «похищении детей-сирот и детей-инвалидов». Тем временем украинские власти готовят шестой иск.

Так, в сентябре 2019 года большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) заслушала аргументы российской и украинской сторон по делу Киева против Москвы в связи с воссоединением Крыма с Россией.

Между тем Украина сама заняла первое место по количеству жалоб, поступивших на нее в Европейский суд по правам человека в 2016 году.

В октябре 2019 года Гальперин заявил, что иностранные спецслужбы массово фальсифицируют материалы, которые затем вбрасываются в СМИ и представляются как доказательства по жалобам Грузии и Украины в Страсбургский суд против России.

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