Вашингтон оказался «шокирован» выходом России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

США потрясены решением России о прекращении участия в механизме деконфликтинга в рамках ООН в Сирии, заявила на заседании СБ ООН постпред США при организации Келли Крафт.

«Мы понимаем, что Россия уничтожила свой механизм деконфликтинга с ООН, подвергнув риску миллионы жизней на северо-западе Сирии и создав препятствие доставке ооновской помощи в эту зону», – передает ее слова РИА «Новости».

Крафт заявила, что такое решение Москвы неприемлемо. По ее мнению, это сделано для возведения «новых барьеров» для гуманитарной помощи.

«Мы шокированы тем, что Россия предприняла такой опасный шаг», – сказала Крафт.

Ранее стало известно, что Россия уведомила ООН о прекращении взаимодействия через систему гуманитарного деконфликтинга в Сирии.

Об этом сообщил на заседании СБ ООН по Сирии заместитель генсека Всемирной организации по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

«23 июня Российская Федерация уведомила ООН о том, что она не будет далее участвовать в системе гуманитарных предупреждений, которую ООН и ее гуманитарные партнеры использовали, чтобы делиться информацией со сторонами конфликта. Мы обсудим это с нашими гуманитарными партнерами в Сирии и с Российской Федерацией. Цель предупреждений заключается в том, чтобы обеспечить безопасность гуманитарной помощи путем информирования сторон конфликтов о местонахождении гуманитарных объектов или передвижений», – сказал он.

Лоукок отметил, что независимо от участия в механизме деконфликтинга стороны конфликта должны подчиняться международному гуманитарному праву.

Между тем, постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН объяснил решение Москвы, передает ТАСС.

«Этот механизм действовал на добровольной основе, он не закреплялся решениями Совбеза или другими правовыми основаниями. Наши собственные расследования неоднократно показывали, что некоторые из объектов деконфликтинга на самом деле использовались как штаб-квартиры террористов, поэтому им не мог присваиваться гуманитарный статус», – заявил он.

Отметим, что в июне США ввели новые санкции против Сирии по «закону Цезаря», под которые попали в том числе президент Сирии Башар Асад и его супруга. МИД России заявил, что санкции бьют по обычным сирийцам.