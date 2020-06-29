Российские Су-27 поднимали для перехвата американских самолетов над Черным морем

Истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа поднимались для перехвата американского патрульного самолета P-8A «Посейдон» и самолета-разведчика RC-135 ВВС США, сообщил Национальный центр управления обороной России.

«29 июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Южного военного округа над нейтральными водами Черного моря были обнаружены и взяты на сопровождение патрульный самолет P-8A «Посейдон» ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США», – передает сообщение центра управления обороной РИА «Новости».

Указывается, что на значительном удалении от границы России американские самолеты сопровождались российскими средствами контроля. Для перехвата целей были подняты истребители Су-27. Нарушения госграницы России допущено не было.

«Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», – сообщает ведомство.

В субботу Минобороны опубликовало видеозапись перехвата американских самолетов над нейтральными водами Черного моря истребителем Су-30.

Напомним, экипаж Су-30 Черноморского флота на прошлой неделе перехватил над Черным морем самолеты Р-8А «Посейдон», стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.